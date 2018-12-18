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Ракурс
Виктор Медведчук / Фото: Корупція.Інфо

Медведчук подал в суд на нардепа, которая назвала его «уродом системы»

18 дек 2018, 17:49
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Глава общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина, обратился в суд с иском проти народного депутата Анны Гопко. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

Согласно предоставленной информации, Виктора Медчедчука, по всей видимости, возмутило, что народная избранница, которая также занимает должность главы парламентского комитета по иностранным делам, вспомнила о его прошлом. В частности, Гопко написала, что ранее политик был тесно связан с КГБ.

Главным поводом для иска стало якобы оскорбление его чести и достоинства, а также деловой репутации. Виктор Медведчук увидел оскорбление в посте Анны Гопко в социальной сети Facebook, опубликованном в сентябре текущего года. В своей публикации Гопко анонсировала собрание митингующих под Генеральной прокуратурой с целью почтения памяти украинского поэта Василия Стуса. Также нардеп в анонсе упомянула Медведчука, назвав его «палачом, который рвется к власти; уродом системы, уничтожившей Стуса, который нынче олицетворяет силы, пытающиеся уничтожить Украину».

Заседание по делу состоится 19 декабря в Печерском райсуде Киева. Начало заседания назначено на 11.00.

«Цена» иска, которая указана в документе, — 1 грн.

Напомним, ранее журналисты узнали о том, что президент Украины Петр Порошенко и пророссийский политик Виктор Медведчук тайно встречаются в доме Порошенко.

Источник: Ракурс


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