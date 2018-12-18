Медведчук подав до суду на нардепа, яка назвала його «виродком системи»

Віктор Медведчук / Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/ua/n115809-medvedchuk-podav-do-sudu-na-nardepa-yaka-nazvala-yogo-vyrodkom-systemy.html

Racurs.ua

Очільник громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, звернувся до суду з позовом проти народного депутата Ганни Гопко. Про це нардеп повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з наданою інформацією, Віктора Медчедчука, ймовірно, обурило те, що народна обраниця, яка також займає посаду голови парламентського комітету із закордонних справ, нагадала про його минуле. Зокрема, Гопко зазначила, що раніше політик був тісно пов’язаний з КДБ.

Головним приводом для позову стала нібито образа його честі і гідності, а також ділової репутації. «Образився» Віктор Медведчук через допис Ганни Гопко в соціальній мережі Facebook, який був опублікований у вересні поточного року. У своїй публікації Гопко анонсувала збори мітингувальників під Генеральною прокуратурою з метою вшанування пам’яті українського поета Василя Стуса. Також нардеп в анонсі згадала Медведчука, назвавши його «катом, який рветься до влади; виродком системи, яка знищила Стуса, що нині уособлює сили, які намагаються знищити Україну».

Засідання у справі відбудеться 19 грудня в Печерському райсуді Києва. Початок засідання призначено на 11.00.

«Ціна» позову, яка вказується в документі, — 1 грн.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися про те, що президент України Петро Порошенко і проросійський політик Віктор Медведчук таємно зустрічаються в будинку Порошенка.