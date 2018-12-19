Судебная реформа — это косметический ремонт

https://racurs.ua/n115825-advokat-sudebnaya-reforma-eto-kosmeticheskiy-remont-dlya-ukrainskih-grajdan-i-inostrannyh-donorov.html

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«То, что мы с вами называем реформами, — это все косметический ремонт для украинских граждан и иностранных доноров», — заявил в интервью «Ракурсу» адвокат Игорь Фомин.

«В жизни мы обжалуем решения, которые, как прямо написано в законе, обжаловать нельзя. Единой практики применения законов нет. Одни и те же правоотношения рассматриваются с противоположным результатом вплоть до Верховного суда включительно. Суды практикуют лишение собственности до обвинительного приговора, изъятие и передачу имущества, непонятную спецконфискацию и т. п. Подобные решения — это попытка залезть в чужой карман, отнять и поделить по беспределу», — убежден юрист.

«Я вообще против конфискации имущества, — говорит Игорь Фомин. — Например, если я украл 2000 грн, почему у меня и семьи должны забрать все имущество? В мире есть гражданские иски, связанные с возмещением убытков от преступления. Нанес ущерб — отвечай. Такие вопросы вообще не рассматриваются в рамках уголовного процесса. В уголовном процессе судья может назначить наказание и дополнительный штраф, но зачем же конфисковать имущество, то есть грабить людей? Хватит плодить Шариковых и Швондеров!»

С другой стороны, по его словам, решения судов нахально не исполняются должностными лицами. Это рушит правосудие.

«О Верховном суде. Для того чтобы по-настоящему оценить его работу, должно пройти время, — считает адвокат. — Там работает много умных и порядочных людей, нельзя очернять всех поголовно. Судья — это такой же человек, как все. Он подвержен такому же финансовому, административному и общественному давлению, он такая же часть общества, как и все мы. Надо поощрять тех судей, которые работают нормально, отстаивать их права, а еще, главное — они должны чувствовать себя защищенными. Когда выстраивается демонстрация под судом — это такое же давление на судью, как и взятка или звонок чиновника. Из-за давления судья боится выносить справедливое решение».