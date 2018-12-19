Судова реформа — це косметичний ремонт

https://racurs.ua/ua/n115825-advokat-sudova-reforma-ce-kosmetychnyy-remont-dlya-ukrayinskyh-gromadyan-ta-inozemnyh-donoriv.html

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«Те, що ми з вами називаємо реформами, — це все косметичний ремонт для українських громадян та іноземних донорів», — заявив в інтерв’ю «Ракурсу» адвокат Ігор Фомін.

«У житті ми оскаржуємо рішення, які, як прямо написано в законі, оскаржити не можна. Єдиної практики застосування законів немає. Одні й ті ж самі правовідносини розглядаються з протилежним результатом аж до Верховного суду включно. Суди практикують позбавлення власності до обвинувального вироку, вилучення і передачу майна, незрозумілу спецконфіскацію тощо. Подібні рішення — це спроба залізти в чужу кишеню, забрати і поділити по беззаконню», — переконаний правник.

«Я взагалі проти конфіскації майна, — каже Ігор Фомін. — Наприклад, якщо я вкрав 2000 грн, чому у мене і сім’ї повинні забрати все майно? У світі є цивільні позови, пов’язані з відшкодуванням збитків від злочину. Завдав шкоди — відповідай. Такі питання взагалі не розглядаються в рамках кримінального процесу. У кримінальному процесі суддя може призначити покарання і додатковий штраф, але навіщо ж конфісковувати майно, тобто грабувати людей? Досить плодити Шарікових і Швондеров!»

З іншого боку, за його словами, рішення судів неухильно не виконуються посадовими особами. Це руйнує правосуддя.

«Щодо Верховного суду. Для того щоби по-справжньому оцінити його роботу, має минути час, — вважає адвокат. — Там працює багато розумних і порядних людей, не можна очорняти всіх поголовно. Суддя — це така ж сама людина, як усі. Він піддається такому ж самому фінансовому, адміністративному і суспільному тиску, він є такою ж самою частиною суспільства, як і всі ми. Треба заохочувати тих суддів, які працюють нормально, обстоювати їхні права, а ще, головне — вони повинні почуватися захищеними. Коли збирається демонстрація під судом — це такий самий тиск на суддю, як і хабар чи дзвінок чиновника. Через тиск суддя боїться виносити справедливе рішення».