Всеукраинская конференция прокуроров 20 декабря будет избирать двух членов Высшего совета правосудия

Всеукраинская конференция прокуроров 20–21 декабря будет избирать двух членов ВСП, фото: yampil.info

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В течение 20−21 декабря состоится всеукраинская конференция прокуроров, на которой изберут двух членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Инициатором созыва конференции стал Совет прокуроров Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

ВСП состоит из 21-го члена. Десять из них избирает съезд судей, еще по двое — президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров, а также съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Кроме того в состав ВСП входит председатель Верховного суда.

Членов ВСП избирают на четырехлетний срок.

Действующих членов ВСП от прокуратуры избрали 27 апреля 2015 года, так что срок их полномочий истекает 27 апреля 2019 года.

Согласно законодательству, конференция по избранию новых членов ВСП должна состояться не позднее, чем за два месяца до этого срока. О дате ее проведения прокурорам сообщают по крайней мере за 30 дней.

По словам Сарган, соответствующие сборы прокуроров в коллективах, на которых избирали делегатов, были проведены до 9 ноября. Провести эту конференцию именно в конце декабря решили в связи с традиционно напряженным графиком работы прокуратуры в начале года.

Напомним, в Киеве сегодня начался внеочередной съезд судей, который также избирает своих представителей в ВСП. Планируется избрать четырех из них, однако сегодня делегаты смогли определиться с кандидатурами только трех. В заседании съезда объявлен перерыв, он продолжится завтра в 10.00.