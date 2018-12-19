Всеукраїнська конференція прокурорів 20 грудня обиратиме двох членів Вищої ради правосуддя

Всеукраїнська конференція прокурорів 20–21 грудня обиратиме двох членів ВРП, фото: yampil.info

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Протягом 20−21 грудня відбудеться всеукраїнська конференція прокурорів, на якій оберуть двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Ініціатором скликання конференції стала Рада прокурорів України. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

ВРП складається з 21-го члена. Десятьох з них обирає з’їзд суддів, ще по двоє - президент, Верховна Рада, з’їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів, а також з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Крім того до складу ВРП входить голова Верховного суду.

Членів ВРП обирають на чотирирічний термін.

Чинних членів ВРП від прокуратури обрали 27 квітня 2015 року, тож термін їхніх повноважень закінчується 27 квітня 2019 року.

Згідно з законодавством, конференція з обрання нових членів ВРП має відбутися не пізніше, ніж за два місці до цього строку. Про дату її проведення прокурорів повідомляють щонайменше за 30 днів.

За словами Сарган, відповідні збори прокурорів в колективах, на яких обирали делегатів, були проведені до 9 листопада. Провести цю конференцію саме наприкінці грудня вирішили у зв’язку із традиційно напруженим графіком роботи прокуратури на початку року.

Нагадаємо, у Києві сьогодні розпочався позачерговий з’їзд суддів, який також обирає своїх представників у ВРП. Заплановано обрати чотирьох з них, проте сьогодні делегати змогли визначитися з кандидатурами лише трьох. У засіданні з’їзду оголошено перерву, він продовжиться завтра о 10.00.