Польша уволила посла в Украине: президент назвал причину

Польша уволила посла в Украине

https://racurs.ua/n115882-polsha-uvolila-posla-v-ukraine-prezident-nazval-prichinu.html

Racurs.ua

Польша уволила своего посла в Украине Яна Пекло. Об этом сообщается в польском правительственном издании Monitor Polski, там уже обнародовано соответствующее постановление, пишет «Европейская правда».

Президент Польши объяснил, почему посла Пекло увольняют. Он утверждает, что увольнение состоится на основании ст. 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года. Увольнение Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши в Украине состоится 31 января 2019 года.

Информацию об отзыве посла «Европейской правде» подтвердили источники в министерствах иностранных дел обоих государств. Польша уже определилась, кто станет следующим послом Украины.

Пекло назначили послом в августе 2016 года. С 2005 года он возглавлял фонд Польско-украинского сотрудничества PAUCI. Также он является известным публицистом и долговременным комментатором польских и украинских СМИ.

Напомним, что в Польше закрыли дело о «националистической» речи главы Украинского общества.