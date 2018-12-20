Деньги Януковича заморозили снова: стало известно, где и насколько

Деньги Януковича заморозили. Фото: Радио Свобода

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В Швейцарии еще на год продлили заморозку денег экс-президента Украины Виктора Януковича и лиц, которые были к нему приближены. Об этом сообщило сегодня, 20 декабря, посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter.

Федеральный Совет Швейцарии принял решение о продлении заморозки активов Януковича еще на один год вчера, 19 декабря. Это касается и средств лиц, приближенных к нему, но их имена не уточнили.

Цель продления заморозки средств Януковича — поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

В свою очередь пресс-центр Януковича опроверг эту информацию, заявив, что в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на его имя. Также подчеркнули, что Швейцарский федеральный совет до сих пор четко не указывает, кому принадлежат 70 млн швейцарских франков, упомянутые в их сообщении, но при этом официально признает, что они не принадлежат Януковичу.

Напомним, что 14 декабря, в интернете СМИ распространили информацию об отмене решениями Печерского суда ареста счетов фирм, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. В ответ на это пресс-центр Печерского суда Киева опроверг эту информацию.