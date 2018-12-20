Гроші Януковича заморозили. Фото: Радіо Свобода

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У Швейцарії ще на рік продовжили заморозку грошей екс-президента України Віктора Януковича та осіб, що були до нього наближені. Про це повідомило сьогодні, 20 грудня, посольство Швейцарії в Україні на своїй сторінці у Twitter.

Федерaльнa Рaдa Швейцaрії прийнялa рішення прo прoдoвження зaмoрoзки aктивів Янукoвичa ще нa oдин рік вчoрa, 19 грудня. Це стoсується й кoштів oсіб, щo нaближені дo ньoгo, aле їхні іменa не утoчнили.

Метa прoдoвження зaмoрoзки кoштів Янукoвичa — підтримкa судoвoї співпрaці між Швейцaрією тa Укрaїнoю.

У свою чергу прес-центр Януковича спростував цю інформацію, заявивши, що в Швейцарії немає банківських рахунків або інших активів на його ім’я. Також наголосили, що Швейцарська федеральна рада досі чітко не вказує, кому належать 70 млн швейцарських франків, згадані в її повідомленні, але при цьому офіційно визнає, що вони не належать Януковичу.

Нагадаємо, що 14 грудня, в інтернеті ЗМІ поширили інформацію про скасування рішеннями Печерського суду арешту рахунків фірм, близьких до екс-президента України Віктора Януковича. У відповідь на це прес-центр Печерського суду Києва спростував цю інформацію.