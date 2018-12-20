Съезд судей Украины избирает четвертого члена Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В сегодняшнем заседании съезда суддей участвует 231 делегат, фото: «Закон і Бізнес»

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Внеочередной съезд судей Украины вчера смог избрать только трех из четырех запланированных членов Высшего совета правосудия (ВСП), поэтому сегодня в 10.00 его заседание продолжилось.

Четвертого представителя судей в ВСП избирают среди Сергея Гирича и Натальи Краснощековой. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

Регистрация участников съезда началась в 9.30, всего в сегодняшнем заседании участвует 231 делегат.

В целом ВСП состоит из 21-го члена, десять из которых избирает съезд судей. Срок действия полномочий избранных членов ВРП составляет четыре года.

Напомним, вчера делегаты съезда избрали трех членов ВСП — Олега Прудивуса, Светлану Шелест и Ларису Иванову, которые вчера принесли соответствующую присягу. Прудивус приступает к исполнению обязанностей члена ВСП после сложения полномочий председателя Запорожского окружного административного суда, а Шелест и Иванова — весной 2019 года, когда соответствующие должности освободятся.

Как отметил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, во время вчерашнего голосования впервые за все 16 съездов судей не испортили ни одного бюллетеня.