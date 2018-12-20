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Ракурс
У сьогоднішньому засіданні з'їзду суддів бере участь 231 делегат, фото: «Закон і Бізнес»

З’їзд суддів України обирає четвертого члена Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 гру 2018, 10:40
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Позачерговий з’їзд суддів України вчора зміг обрати лише трьох із чотирьох запланованих членів Вищої ради правосуддя (ВРП), тому сьогодні о 10.00 його засідання продовжилося.

Четвертого представника суддів у ВРП обиратимуть з-поміж Сергія Гирича та Наталії Краснощокової. Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.

Реєстрація учасників з’їзду розпочалася о 9.30, всього в сьогоднішньому засідання бере участь 231 делегат.

Загалом ВРП складається з 21-го члена, десятьох з яких обирає з’їзд суддів. Термін дії повноважень обраних членів ВРП складає чотири роки.

Нагадаємо, вчора делегати з’їзду обрали трьох членів ВРП — Олега Прудивуса, Світлану Шелест та Ларису Іванову, які вчора склали відповідну присягу. Прудивус приступає до виконання обов’язків члена ВРП після складання повноважень голови Запорізького окружного адміністративного суду, а Шелест та Іванова — навесні 2019 року, коли відповідні посади звільняться.

Як зазначив голова Ради суддів України Олег Ткачук, під час вчорашнього голосування вперше за всі 16 з’їздів суддів не зіпсували жодного бюлетеня.


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