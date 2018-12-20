Конференция прокуроров избирает членов Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве собралась конференция прокуроров Украины, фото — Генпрокуратура

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Racurs.ua

В Киеве 20 декабря начала работу внеочередная всеукраинская конференция прокуроров.

Она продлится два дня, участники конференции изберут двух членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Такие полномочия конференция имеет в соответствии с законом «О Высшем совете правосудия».

Голосование проводится за кандидатов, избранных делегатами на всеукраинскую конференцию прокуроров или за лиц, котоых выдвинут непосредственно на всеукраинской конференции прокуроров не менее 20% делегатов.

Избранным на должность члена Высшего совета правосудия считается кандидат, за которого во время тайного голосования проголосует большинство делегатов всеукраинской конференции прокуроров.

Кроме того, внеочередная всеукраинская конференция прокуроров заслушает отчет Совета прокуроров и информацию Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о ее деятельности.

Напомним, что 19−20 декабря в Киеве проходит и Съезд судей Украины. Сегодня делегаты выбирают четвертого члена Высшего совета правосудия. В среду, 19 декабря, внеочередной съезд судей смог выбрать только трех из четырех запланированных членов ВСП.