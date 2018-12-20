Конференція прокурорів обирає членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві зібралася конференція прокурорів України, фото — Генпрокуратура

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Racurs.ua

У Києві 20 грудня розпочала роботу позачергова всеукраїнська конференція прокурорів.

Вона триватиме два дні й учасники конференції оберуть двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Такі повноваження конференція має відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя».

Голосування проводиться за кандидатів, які обрані делегатами на всеукраїнську конференцію прокурорів або ж за осіб, яких висунуть безпосередньо на всеукраїнській конференції прокурорів не менше ніж 20% делегатів.

Обраним на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається кандидат, за якого під час таємного голосування проголосує більшість делегатів всеукраїнської конференції прокурорів.

Крім того, позачергова всеукраїнська конференція прокурорів заслухає звіт Ради прокурорів та інформацію Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо її діяльності.

Нагадаємо, що 19−20 грудня у Києві відбувається й З’їзд суддів України. Сьогодні делегати обирають четвертого члена Вищої ради правосуддя. У середу, 19 грудня, позачерговий з’їзд суддів зміг обрати лише трьох із чотирьох запланованих членів ВРП.