Плесень в квартире вынудила телеведущую переехала жить в авто

Журналистка из-за плесени переехала из квартиры в авто. Фото: Gorod.lv

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Racurs.ua

Плесень стала причиной переезда журналистки из квартиры в автомобиль. Девушка попыталась самостоятельно избавиться от грибка в квартире, но это лишь навредило ее организму.

Телеведущая Николь Кристин сняла квартиру, в которой решила сделать генеральную уборку. Через несколько дней после этого она заметила на своем теле пузыри, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Затем девушка поняла, что начинает терять способность ясно мыслить, ее память ухудшилась, волосы стали активно выпадать, она испытывала хроническую усталость и проблемы с зубами. Журналистка обратилась в больницу.

Медики провели ряд необходимых исследований и выяснили, что у Николь нарушена работа мозга. Далее они диагностировали у журналистки синдром хронической воспалительной реакции, констатировав, что девушке очень повезло, поскольку развитие болезни привело бы ее к инвалидной коляске. Заболевания связали именно с плесенью в ее доме.

Специалисты проверили ее жилье и заявили, что квартира полностью непригодна для жизни, ведь там много плесневых грибов.

Согласно указу инспекторов комиссии, Николь полностью уничтожила свои вещи, поскольку все они были поражены грибком. Но хозяин квартиры не смог решить проблему с плесенью в помещении, в связи с чем телеведущей пришлось переехать в свой автомобиль. Периодически она ночует у друзей или в палатке.

При этом из-за болезни девушка не может работать — она ​​получает помощь от государства, но этих денег ей хватает только на выживание.

Ранее Николь считалась знаменитостью в Австралии. Она была лицом телешоу Aslym TV и прославилась как певица. Но теперь ей приходится скрывать свое лицо, чтобы не пугать окружающих своим видом.

Напомним, ранее в Лукьяновском СИЗО показали условия, в которых находятся задержанные: грибок почти полностью «съел» стены.