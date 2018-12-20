Пліснява у квартирі змусила телеведучу переїхала жити в авто

Журналістка через цвіль переїхала з квартири в авто. Фото: Gorod.lv

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Пліснява у квартирі стала причиною переїзду австралійської журналістки в автомобіль. Дівчина спробувала самостійно позбавитися від грибка в квартирі, але це завдало шкоди її організму.

Телеведуча Ніколь Крістін винайняла квартиру, в якій вирішила зробити генеральне прибирання. Через кілька днів після цього вона помітила на своєму тілі пухирі, передає Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Потім жінка зрозуміла, що починає втрачати здатність ясно мислити, її пам’ять погіршилася, волосся активно випадало, вона відчувала хронічну втому та проблеми з зубами. Журналістка звернулася до лікарні.

Медики провели низку необхідних досліджень і з’ясували, що в Ніколь порушено роботу мозку. Далі вони діагностували у журналістки синдром хронічної запальної реакції, констатувавши, що дівчині дуже пощастило, оскільки розвиток хвороби привів би її до інвалідного візка. Захворювання пов’язали саме з пліснявою у її будинку.

Фахівці перевірили її житло і заявили, що квартира повністю непридатна для життя, адже там є багато цвілевих грибів.

Згідно з указом інспекторів комісії, Ніколь повністю знищила свої речі, оскільки всі вони були вражені грибком. Але господар квартири не зміг вирішити проблему з пліснявою в приміщенні, в зв’язку з чим телеведучій довелося переїхати в своє авто. Періодично вона ночує у друзів або в наметі.

При цьому через хворобу жінка не має можливості працювати — вона отримує допомогу від держави, але цих грошей їй вистачає лише на виживання.

Раніше Ніколь вважалася знаменитістю в Австралії. Вона була обличчям телешоу Aslym TV і прославилася як співачка. Але тепер їй доводиться приховувати своє обличчя, щоб не лякати оточуючих своїм виглядом.

Нагадаємо, раніше в Лук’янівському СІЗО показали умови, в яких перебувають затримані: грибок майже повністю «з'їв» стіни.