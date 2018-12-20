В России медик насиловал пациенток под наркозом

В России медик насиловал послеоперационных пациенток. Фото: kto-irkutsk.ru

https://racurs.ua/n115915-v-rossii-medik-nasiloval-posleoperacionnyh-pacientok.html

Racurs.ua

В России врач насиловал пациенток, которые пребывали в пост-операционном состоянии. Девушки отходили от действия общей анестезии, а в это время врач воспользовался их положением и совершил преступные действия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Мужчина 1960 г. р., который в одной из больниц Санкт-Петербурга работал анестезиологом-реабилитологом, совершал противозаконные действия в отношении пациенток 1997, 2001 и 2002 г. р., которых перевезли в палату после хирургического вмешательства и они еще не очнулись.

Мужчину задержали, но сейчас он находится в медицинском учреждении в связи с ухудшением его состояния. Палата подозреваемого охраняется.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса Российской Федерации. На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Америке учительницу отправили на 60 лет в тюрьму за изнасилование 11-летнего мальчика.