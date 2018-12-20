У Росії медик ґвалтував пацієнток під наркозом

У Росії медик ґвалтував післяопераційних пацієнток Фото: kto-irkutsk.ru

https://racurs.ua/ua/n115915-u-rosiyi-medyk-valtuvav-pislyaoperaciynyh-paciientok.html

Racurs.ua

У Росії лікар ґвалтував пацієнток, які перебували у пост-операційному стані. Дівчата відходили від дії загальної анестезії, а в цей час лікар скористався їхнім становищем і вчинив злочинні дії. Про це повідомляє прес-служба управління Слідчого комітету РФ у Санкт-Петербурзі.

Чоловік 1960 р. н., який працював в одній із лікарень Санкт-Петербурга анестезіологом-реабілітологом, здійснював протизаконні дії стосовно пацієнток 1997, 2001 та 2002 р. н., котрих перевезли до палати після хірургічного втручання й вони ще не опритомніли.

Чоловіка затримали, але зараз він перебуває у медичній установі в зв’язку з погіршенням стану його здоров’я. Палата підозрюваного охороняється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 131 (зґвалтування) і ч. 3 ст. 132 (насильницькі дії сексуального характеру) Кримінального кодексу РФ. Наразі вирішується питання про пред’явлення звинувачень і обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Раніше повідомлялося, що в Америці вчителька отримала 60 років позбавлення волі за зґвалтування 11-річного хлопця.