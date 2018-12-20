Шуфрич пояснив, чому зірвав плакат проти Медведчука і спровокував бійку в Раді (ВІДЕО)

Депутат Шуфрич після бійки, скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n115921-shufrych-poyasnyv-chomu-zirvav-plakat-proty-medvedchuka-i-sprovokuvav-biyku-v-radi-video.html

Racurs.ua

Нардеп від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич пояснив, чому вирішив зірвати з трибуни Верховної Ради плакат із вимогою судити Віктора Медведчука, після чого в парламенті розпочалася бійка.

«Я бачив багато різних плакатів, але ніколи не бачив, щоб люди були б настільки скажені і божевільні», — сказав він журналістам після інциденту, повідомляється у трансляції каналу «112».

Як виявилося, Шуфрич «вважає непристойним поганити трибуну парламента «якимись художествами». «Є претензія — звертайтеся у правоохоронні органи», — прокоментував нардеп свій вчинок.

Бійку у Раді Шуфрич пояснив тим, що проти опозиції в парламенті ополчилися «бісівські сили». А щодо обставин конфлікту із нардепом Юрієм Березою, Нестор Шуфрич сказав, що просто «відчув якийсь поштовх».

«Я не встиг роздивитися хто це був, але ця людина, здається, відчула відповідь. Я не вдарив, а діяв адекватно», — заявив Шуфрич, у якого під час коментарів журналістам палала ліва щока.

Нагадаємо, що бійка почалася після того, як депутат Нестор Шуфрич зірвав із трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд». У парламенті постраждав й нардеп Юрій Бойко.