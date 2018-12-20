Шуфрич объяснил, почему сорвал плакат против Медведчука и спровоцировал драку в Раде (ВИДЕО)

Депутат Шуфрич после драки, скриншот с видео

https://racurs.ua/n115921-shufrich-obyasnil-pochemu-sorval-plakat-protiv-medvedchuka-i-sprovociroval-draku-v-rade-video.html

Racurs.ua

Нардеп от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич объяснил, почему решил сорвать с трибуны Верховной Рады плакат с требованием судить Виктора Медведчука, после чего в парламенте началась драка.

«Я видел много разных плакатов, но никогда не видел, чтобы люди были бы столь бешеные и сумасшедшие», — сказал он журналистам после инцидента, сообщается в трансляции канала «112».

Как оказалось, Шуфрич «считает неприличным пачкать трибуну парламента «какими-то художествами». «Есть претензия — обращайтесь в правоохранительные органы», — прокомментировал нардеп свой поступок.

Драку в Раде Шуфрич объяснил тем, что против оппозиции в парламенте ополчились «бесовские силы». А об обстоятельствах конфликта с нардепом Юрием Березой, Нестор Шуфрич сказал, что просто «почувствовал какой-то толчок».

«Я не успел рассмотреть кто это был, но этот человек, кажется, почувствовала ответ. Я не ударил, а действовал адекватно», — заявил Шуфрич, у которого во время комментариев журналистам пылала левая щека.

Напомним, что драка началась после того, как депутат Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд». В парламенте пострадал и нардеп Юрий Бойко.