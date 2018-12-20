Отравление Скрипалей: канал RT обвинили в необъективности освещения инцидента

Канал RT обвинили в необъективности освещения отравления Скрипалей. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n115922-otravlenie-skripaley-kanal-rt-obvinili-v-neobektivnosti-osvescheniya-incidenta.html

Racurs.ua

Российский телеканал RT признан виновным в нарушении принципа объективности в выпусках, которые были посвящены отравлению российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Такой вывод сделал британский медиарегулятор Ofcom, пишет DW.

В программах RT, которые проверил Ofcom, были найдены, как минимум, семь нарушений, представляющих серьезное несоответствие британскому кодексу вещания. Руководство RT уже уведомили об этом, также Ofcom намерен рассматривать вопрос применения санкций к этому телеканалу.

В ответ представители RT сообщили, что решение медиарегулятора их чрезвычайно расстроило. В ближайшее время телеканал сообщит, что будет предпринимать в связи с обвинениями Ofcom.

В Великобритании RT работает с 2011 года. В 2018 году в отношении телеканала провели 10 проверок, все расследования были связаны с освещением отравления Скрипалей в Солсбери.

Напомним, что дипломаты Евросоюза поддержали введение санкций в отношении россиян, причастных к инциденту с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». Под санкции попадут пятеро россиян.