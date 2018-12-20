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Канал RT звинуватили в необ'єктивності висвітлення отруєння Скрипалів. Фото: ВВС

Отруєння Скрипалів: канал RT звинуватили в необ'єктивності висвітлення інциденту

20 гру 2018, 15:44
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Російський телеканал RT визнаний винним в порушенні принципу об'єктивності у випусках, які були присвячені отруєнню російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Такий висновок зробив британський медіарегулятор Ofcom, пише DW.

У програмах RT, які перевірив Ofcom, були знайдені, як мінімум, сім порушень, що представляють серйозну несумісність з британським кодексом мовлення. Керівництво RT вже повідомили про це, також Ofcom має намір розглядати питання застосування санкцій до цього телеканалу.

У відповідь представники RT повідомили, що рішення медіарегулятора їх надзвичайно засмутило. Найближчим часом телеканал повідомить, що робитиме у зв’язку зі звинуваченнями Ofcom.

У Великій Британії RT працює з 2011 року. У 2018 році провели 10 перевірок телеканалу, всі розслідування були пов’язані з висвітленням отруєння Скрипалів у Солсбері.

Нагадаємо, що дипломати Євросоюзу підтримали введення санкцій відносно росіян, причетних до інциденту з застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новичок». Під санкції підпадуть п’ятеро росіян.


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