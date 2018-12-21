Избиение женщин правоохранителями в киевском метро: Нацполиция проведет внутреннее расследование

Сообщается, что избиение в метро произошло 20 декабря, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115991-policiya-provedet-vnutrennee-rassledovanie-soobscheniy-ob-izbienii-jenschin-v-kievskom-metro.html

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Нацполиция проведет внутреннее расследование из-за сообщений об избиении правоохранителями двух женщин на одной из станций метрополитена в Киеве.

Соответствующее распоряжение подписал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующие материалы уже направлены в Киевское управление внутренней безопасности Нацполиции. Результаты проверки будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об избиении женщин сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук адвокат Светлана Оснач.

По ее информации, избиение произошло 20 декабря после задержания их на одной из станций метро.

Впоследствии адвокат сообщила, что сведения об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По словам активиста Максима Яроша, задержанных женщин подозревают в совершении карманных краж.

Напомним, недавно сообщалось, что одного из сержантов киевской полиции подозревают в совершении в состоянии алкогольного опьянения разбойного нападения на 12-летнюю девочку. Отмечается, что инцидент произошел вчера в 18.00. У пострадавшей отобрали мобильный телефон.