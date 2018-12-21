Побиття жінок правоохоронцями у київському метро: Нацполіція проведе внутрішнє розслідування

Повідомляється, що побиття в метро сталося 20 грудня, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115991-policiya-provede-vnutrishnie-rozsliduvannya-povidomlen-pro-pobyttya-jinok-u-kyyivskomu-metro.html

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Нацполіція проведе внутрішнє розслідування через повідомлення про побиття правоохоронцями двох жінок на одній зі станцій метрополітену в Києві.

Відповідне розпорядження підписав начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що відповідні матеріали вже направлені до Київського управління внутрішньої безпеки Нацполіції. Результати перевірки передадуть до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про побиття жінок повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук адвокат Світлана Оснач.

За її інформацією, побиття сталося 20 грудня після затримання їх на одній зі станцій метро.

Згодом адвокат повідомила, що відомості про цей інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За словами активіста Максима Яроша, затриманих жінок підозрюють у скоєнні кишенькових крадіжок.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що одного з сержантів київської поліції підозрюють у скоєнні в стані алкогольного сп’яніння розбійного нападу на 12-річну дівчинку. Зазначається, що інцидент стався вчора о 18.00. У постраждалої відібрали мобільний телефон.