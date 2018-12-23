Патриарх Филарет рассказал, как КГБ заставлял церковных иерархов сотрудничать (ВИДЕО)

Патриарх Филарет, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116030-patriarh-filaret-rasskazal-kak-kgb-zastavlyalo-cerkovnyh-ierarhov-sotrudnichat-kgb.html

Racurs.ua

В Советском Союзе церковь была под контролем Комитета государственной безопасности (КГБ).

Всех православных иерархов заставляли сотрудничать с КГБ. В противном случае священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал патриарх Филарет.

Патриарх отмечает, что в СССР не было ни одного епископа, который не имел бы контактов со спецслужбой.

«Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, то это значит, что он говорит неправду», — отмечает Филарет.

По его словам, в случае отказа церковного иерарха его решения не имели бы юридической силы, в частности он не мог назначать священнослужителя. К тому же, любое назначение требовало согласия КГБ, для этого существовала соответствующая регистрация.

«Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначение того или иного священника», — рассказал патриарх.

Также от священнослужителей требовали раскрывать информацию о том, что верующие рассказывают им во время исповеди. По словам Филарета, после несогласия с его стороны на такие действия, сотрудники КГБ угрожали ему и даже обещали убить, однако из-за категорической позиции будущего патриарха вынуждены были прекратить давление.

Филарет отмечает, что в 60-тых годах прошлого века слышал от уполномоченного сотрудника спецслужбы по Киеву заявление, что в начале 80-х годов с церковью будет покончено, поскольку СССР тогда вступит в эпоху коммунизма.

«При социализме мы вас терпим, а при коммунизме терпеть вас не будем», — процитировал Филарет слова сотрудника КГБ.

По его словам, на это он ответил, что в случае, если церковь терпеть при коммунизме не будут, то «коммунизма не будет, а церковь будет».

«Мы видим — коммунизма нет, а церковь есть», — подчеркнул священнослужитель.

На вопрос, как бы развивалась украинская церковь в случае возможного избрания его патриархом российской церкви, Филарет отметил, что не знает, как бы действовал.

Филарет подчеркнул, что возможность стать московским патриархом у него была, он имел поддержку в церковных кругах.

«Когда состоялся собор и меня не избрали, никакого негативного ощущения у меня не было. Я только понял, что воля Божья не в этом, что я нужен для какого-то другого дела», — отметил патриарх.

Напомним, Латвия недавно открыла доступ к картотеке агентуры КГБ. Среди этих документов, в частности, обнаружили карточку главы Латвийской православной церкви, подконтрольной Московскому патриархату, — митрополита Рижского и всея Латвии Александра.