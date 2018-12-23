Патріарх Філарет розповів, як КДБ змушував церковних ієрархів співпрацювати (ВІДЕО)

Патріарх Філарет, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116030-filaret-rozpoviv-yak-kdb-zmushuvalo-cerkovnyh-iierarhiv-spivpracuvaty-kdb.html

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У Радянському Союзі церква була під контролем Комітету державної безпеки (КДБ).

Усіх православних ієрархів змушували співпрацювати з КДБ. В іншому випадку священнослужителі не могли повноцінно виконувати свої обов’язки.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів патріарх Філарет.

Патріарх зазначає, що в СРСР не було жодного єпископа, який не мав би контактів із спецслужбою.

«Тому, якщо хтось з архієреїв тих скаже, що він не мав контактів, то це означає, що він говорить неправду», — наголошує Філарет.

За його словами, у випадку відмови церковного ієрарха його рішення не мали б юридичної сили, зокрема він не міг призначати священнослужителя. До того ж, будь яке призначення потребувало згоди КДБ, для цього існувала відповідна реєстрація.

«Указ архієрея був недійсним, якщо немає реєстрації. Тому для того, щоб мати реєстрацію, треба було домовитися з ними, щоб вони погодилися на посвячення того чи іншого єпископа і призначення того чи іншого священика», — розповів патріарх.

Також від священнослужителів вимагали розкривати інформацію про те, що віряни розповідають їм під час сповіді. За словами Філарета, після незгоди з його боку на такі дії, співробітники КДБ погрожували йому та навіть обіцяли вбити, проте через категоричну позицію майбутнього патріарха змушені були припинити тиск.

Філарет зазначає, що в 60-ті роки минулого століття чув від уповноваженого співробітника спецслужби по Києву заяву, що на початку 80-х років з церквою буде покінчено, оскільки СРСР тоді вступить у добу комунізму.

«При соціалізмі ми вас терпимо, а при комунізмі терпіти вас не будемо», — процитував Філарет слова співробітника КДБ.

За його словами, на це він відповів, що у випадку, якщо церкву терпіти при комунізмі не будуть, то «комунізму не буде, а церква буде».

«Ми бачимо — комунізму нема, а церква є", — наголосив священнослужитель.

На питання як би розвивалася українська церква у випадку можливого обрання його патріархом російської церкви, Філарет зазначив, що не знає, як би діяв.

Філарет наголосив, що можливість стати московським патріархом у нього була, він мав підтримку у церковних колах.

«Коли відбувся собор і мене не обрали, ніякого негативного відчуття в мене не було. Я тільки зрозумів, що воля Божа не в цьому, що я потрібний для якоїсь іншої справи», — зазначив патріарх.

Нагадаємо, Латвія нещодавно відкрила доступ до картотеки агентури КДБ. Серед цих документів, зокрема, виявили картку очільника Латвійської православної церкви, підконтрольної Московському патріархату, — митрополита Ризького і всієї Латвії Олександра.