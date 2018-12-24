После инцидента в аэропорту «Гатвик» Великобритания может развернуть систему борьбы с дронами

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Дроны в течение трех дней препятствовали работе лондонского аэропорта «Гатвик», фото: Wikimedia
После инцидента в аэропорту «Гатвик» Великобритания может развернуть систему борьбы с дронамиhttps://racurs.ua/n116073-posle-incidenta-v-aeroportu-gatvik-velikobritaniya-mojet-razvernut-sistemu-borby-s-dronami.htmlRacurs.ua
По всей территории Великобритании могут развернуть систему для обнаружения и борьбы с угрозами, которые несут беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем Твиттере сообщил министр безопасности страны Бен Уоллес.
Так страна может отреагировать на инцидент с лондонским аэропортом «Гатвик», работе которого на прошлой неделе препятствовали беспилотники.
«Огромное распространение таких устройств в сочетании с проблемами развертывания военных контрмер в гражданском окружении означает, что не существует легких решений. Однако я могу сказать, что сейчас мы можем развернуть системы обнаружения по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой», — отметил Уоллес.
Работу второго по загруженности аэропорта страны «Гатвик» несколько раз останавливали из-за появления беспилотников в районе взлетной полосы. Впервые это произошло вечером в среду, когда заметили два беспилотника, которые периодически приближались к взлетной полосе.
Администрации пришлось ее закрыть, что нарушило расписание работы аэропорта.
Поздно ночью полеты возобновились, однако вскоре беспилотники также вернулись.
В пятницу вечером из-за появления беспилотников работу аэропорта останавливали еще на полтора часа.
Тогда же задержали двух подозреваемых — 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, однако впоследствии полицейские их отпустили, посчитав, что они не причастны к появлению беспилотников.
Расследование инцидента продолжается.
Стоит добавить, что согласно действующему британскому законодательству, дронам запрещено приближаться ближе чем на километр к аэропортам.
Напомним, в Австралии после инцидента в «Гатвике» ускорили внедрение системы, которая позволит выявлять дроны. Ожидается, что она заработает уже в следующем месяце.