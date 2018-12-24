Після інциденту в аеропорту «Гатвік» Британія може розгорнути систему боротьби з дронами

Дрони протягом трьох днів перешкоджали роботі лондонського аеропорту «Гатвік», фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n116073-pislya-incydentu-v-aeroportu-gatvik-brytaniya-moje-rozgornuty-systemu-borotby-z-dronamy.html

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По всій території Великої Британії можуть розгорнути систему для виявлення та боротьби із загрозами, які несуть безпілотні літальні апарати. Про це у своєму Твіттері повідомив міністр безпеки країни Бен Уоллес.

Так країна може відреагувати на інцидент із лондонським аеропортом «Гатвік», роботі якого минулого тижня перешкоджали безпілотники.

«Величезне поширення таких пристроїв у поєднанні з проблемами розгортання військових контрзаходів у цивільному оточенні означає, що не існує легких рішень. Однак я можу сказати, що зараз ми можемо розгорнути системи виявлення по всій Великій Британії для боротьби з цією загрозою», — зазначив Уоллес.

Роботу другого за завантаженість аеропорту країни «Гатвік» кілька разів зупиняли через появу безпілотників у районі злітної смуги. Вперше це сталося ввечері у середу, коли помітили два безпілотники, що періодично наближалися до злітної смуги.

Адміністрації довелося її закрити, що порушило розклад роботи аеропорту.

Пізно вночі польоти поновилися, проте невдовзі безпілотники також повернулися.

В п’ятницю ввечері через появу дронів роботу аеропорту зупиняли ще на півтори години.

Тоді ж затримали двох підозрюваних — 47-річного чоловіка та 54-річну жінку, проте згодом поліцейські їх відпустили, дійшовши висновку, що вони не причетні до появи безпілотників.

Наразі розслідування інциденту триває.

Варто додати, що згідно з чинним британським законодавством, дронам заборонено наближатися ближче ніж на кілометр до аеропортів.

Нагадаємо, в Австралії після інциденту в «Гатвіку» прискорили запровадження системи, яка дозволить виявляти дрони. Очікується, що вона запрацює вже наступного місяця.