9 мировых знаменитостей, не окончивших среднюю школу

Знаменитости, которые не окончили школу

https://racurs.ua/n116282-9-mirovyh-znamenitostey-ne-okonchivshih-srednuu-shkolu.html

Racurs.ua

Традиционный жизненный путь не всегда гарантирует удачу. Многие успешные люди даже не смогли окончить среднюю школу. Среди них — звезды Голливуда.

1. Дженнифер Лоуренс

Звезда «Голодных игр» Лоуренс настолько красиво говорит, что можно предположить, будто она получила отличное образование. Однако правда заключается в том, что Дженнифер приняла смелое решение прекратить обучение в 14-летнем возрасте. Когда ее спросили, сожалеет ли она об этом, актриса просто отмахнулась, сказав, что никогда не была примерной ученицей. Она добавила, что читать сценарии гораздо веселее, чем книги.

2. Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо — одна из многих знаменитостей без среднего образования. Вместо обычной школы он посещал театральную, которая предлагала бесплатные уроки. Он начал карьеру с сериала «Проблемы роста», а сейчас снимается в блокбастерах и участвует в конференциях по экологическим вопросам.

3. Райан Гослинг

Канадский актер и музыкант своей актерской игрой и внешностью заставляет женщин по всему миру падать в обморок, а мужчин — ревновать. Однако Райан не всегда был успешен: он бросил школу из-за плохих оценок. Мать Гослинга пыталась дать ему домашнее образование, но он совсем не интересовался этим и всегда знал, что непременно станет кинозвездой. На прослушивании для шоу Disney’s All New Mickey Mouse Club Гослинг оказался вместе с Джастином Тимберлейком, Кристиной Агилерой и Бритни Спирс, и это был его первый шаг к большому успеху.

4. Гарри Стайлс

Самым известным участником группы One Direction является Гарри Стайлс, но лишь немногие его поклонники знают о том, что этот талантливый певец ради музыкальной карьеры бросил школу. На прослушивании для британского конкурсного шоу The X Factor он был замечен охотниками за талантами и вместе с четырьмя другими конкурсантами сформировал бойсбенд. Сейчас Гарри занимается сольной карьерой и даже появился на большом экране в фильме Dunkirk.

5. Дэниэл Рэдклифф

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере получил роли в юном возрасте — ему было всего 11 лет. Долгие часы на съемочной площадке означали, что он должен был прекратить свое формальное образование. Сам он говорил об обучении в школе как об «удушающей» вещи, поскольку по природе всегда был гиперактивным.

6. Рианна

Родившаяся на Барбадосе певица начала свой музыкальный путь в семь лет в своем родном городе. Вместе с двумя одноклассницами она создала девичью группу и записала кассеты. Пылкой Рианне удалось затмить двух других девушек и подписать контракт с Def Jam Recordings. В 15 лет она приняла сложное решение и оставила школу ради музыкальной карьеры. Риск окупился, и теперь Рианна является одной из самых популярных вокалисток современности.

7. Хилари Суонк

Суонк впечатляет фанатов элегантным поведением и остроумными репликами, но мало кто знает, что эта голливудская леди бросила среднюю школу ради мечты стать актрисой. Однажды столкнувшаяся с большими финансовыми трудностями Суонк всегда благодарит свою мать за веру в нее и поддержку решения бросить школу. Мать звезды потратила последние деньги, чтобы связаться с агентами и устроить для дочери прослушивание. Теперь актриса говорит, что она сожалеет, что не завершила свое образование, и иногда чувствует себя неловко.

8. Кэтрин Зета-Джонс

Красивая валлийская актриса оказалась на сцене с самого раннего возраста. Она начала заниматься танцами уже в четыре года. Кэтрин бросила школу в возрасте 15 лет, чтобы гастролировать с театральной группой с мюзиклом «Пижамная игра». С тех пор она никогда не оглядывалась назад, получая главные роли сначала в Великобритании, а затем и в Голливуде. Поклонники часто отмечают уравновешенность актрисы, из-за чего еще сложнее поверить в ее решение бросить учебу.

9. Джонни Депп

История Джонни звучит как сюжет одного из его фильмов: он бросил среднюю школу в раннем возрасте и занимался самыми странными вещами — от игры в рок-группе до торговли шариковыми ручками. В 1984 году он получил небольшую роль в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Больше всего он прославился, играя различных эксцентричных персонажей — Эдварда Руки-Ножницы, Джека Воробья и многих других.

Источник: https://storyfizz.com/10-celebs-who-didnt-pass-high-school