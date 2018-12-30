В США и Китае заявляют об успешных переговорах между лидерами обеих стран по торговому соглашению

Дональд Трамп, Си Цзиньпин и австралийский политик Малкольм Тернбулл, ноябрь 2017 года, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116290-v-ssha-i-kitae-zayavlyaut-ob-uspeshnyh-peregovorah-mejdu-liderami-obeih-stran-po-torgovomu.html

Racurs.ua

Президент США заявил о проведении «длительных и очень успешных» телефонных переговоров с лидером КНР Си Дзиньпином.

По мнению американского президента, переговоры относительно возможной торговой сделке между США и Китаем продвигаются успешно. Об этом он сообщил вчера на своей странице в Твиттере.

По словам Трампа, если соглашение удастся заключить, то оно будет «очень всеобъемлющим», охватит все темы, сферы и спорные моменты.

«Большой прогресс!» — подытожил Трамп результаты переговоров.

Со своей стороны, официальное китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на Дзиньпина сообщило, что рабочие группы обеих стран сотрудничают над скорейшим достижением консенсуса, который будет «взаимовыгодным для обеих сторон и полезным для всего мира».

Также отмечается, что в ходе переговоров Дзиньпин заверил Трампа в поддержке действий США и КНДР, направленных на «достижения положительных результатов» относительно ситуации на Корейском полуострове.

В следующем месяце США и Китай планируют провести переговоры по торговым вопросам. В частности, они коснутся взаимно введенных недавно обеими сторонами масштабных тарифов на импортную продукцию и обвинений Китая в возможном нарушении прав интеллектуальной собственности.

Напомним, в октябре Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США как фактор давления на Китай.