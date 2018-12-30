У США та Китаї заявляють про успішні переговори між лідерами обох країн щодо торговельної угоди

Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та австралійський політик Малкольм Тернбулл, листопад 2017 року, фото: «Вікіпедія»

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Президент США заявив про проведення «тривалих та дуже успішних» телефонних переговорів з лідером КНР Сі Дзіньпіном.

На думку американського президента, переговори щодо можливої торговельної угоди між США та Китаєм просуваються успішно. Про це він повідомив вчора на своїй сторінці у Твіттері.

За словами Трампа, якщо угоду вдасться укласти, то вона буде «дуже всеосяжною», охопить всі теми, сфери та спірні моменти.

«Великий прогрес!» — підсумував Трамп результати переговорів.

Зі свого боку, офіційне китайське агентство «Сіньхуа» з посиланням на Дзіньпіна повідомило, що робочі групи з обох країн працюють над якнайшвидшим досягненням консенсусу, який буде «взаємовигідним для обох сторін і корисним для всього світу».

Також зазначається, що під час переговорів Дзіньпін запевнив Трампа в підтримці дій США та КНДР, спрямованих на «досягнення позитивних результатів» щодо ситуації на Корейському півострові.

Наступного місяця США та Китай планують провести переговори щодо торгових питань. Зокрема, вони торкнуться взаємно запроваджених нещодавно обома сторонами масштабних тарифів на імпортну продукцію та обвинувачень Китаю у можливому порушенні прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, у жовтні Трамп пообіцяв нарощувати ядерний потенціал США як фактор тиску на Китай.