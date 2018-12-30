9 світових знаменитостей, котрі не закінчили середню школу

Знаменитості, які не закінчили школу

https://racurs.ua/ua/n116282-9-svitovyh-znamenytostey-kotri-ne-zakinchyly-serednu-shkolu.html

Racurs.ua

Традиційний життєвий шлях не завжди гарантує успіх. Багато успішних людей навіть не змогли закінчити середню школу. Серед них — зірки Голлівуду.

1. Дженніфер Лоуренс

Зірка «Голодних ігор» Лоуренс настільки красиво говорить, що можна подумати, ніби вона здобула чудову освіту. Однак правда полягає в тому, що Дженніфер прийняла сміливе рішення припинити навчання в 14-річному віці. Коли її запитали, чи шкодує вона про це, актриса просто відмахнулася, сказавши, що ніколи не була зразковою ученицею. Вона додала, що читати сценарії набагато веселіше за книжки.

2. Леонардо Ді Капріо

Ді Капріо — одна з багатьох знаменитостей без середньої освіти. Замість звичайної школи він відвідував театральну, яка пропонувала безкоштовні уроки. Він почав кар'єру з серіалу «Проблеми зростання», а зараз знімається в блокбастерах і бере участь у конференціях з екологічних питань.

3. Раян Гослінг

Канадський актор і музикант своєю акторською грою і зовнішністю змушує жінок по всьому світу непритомніти, а чоловіків — ревнувати. Однак Раян не завжди був успішним: він кинув школу через погані оцінки. Мати Гослінга намагалася дати йому домашню освіту, але він зовсім не цікавився цим і завжди знав, що неодмінно стане кінозіркою. На прослуховуванні для шоу Disney’s All New Mickey Mouse Club Гослінг опинився разом з Джастіном Тімберлейком, Крістіною Агілерою і Брітні Спірс, і це був його перший крок до великого успіху.

4. Гаррі Стайлс

Найвідомішим учасником групи One Direction є Гаррі Стайлс, але лише деякі його шанувальники знають про те, що цей талановитий співак заради музичної кар'єри кинув школу. На прослуховуванні для британського конкурсного шоу The X Factor він був помічений мисливцями за талантами і разом з чотирма іншими конкурсантами сформував бойзбенд. Зараз Гаррі займається сольною кар'єрою і навіть з’явився на великому екрані у фільмі Dunkirk.

5. Деніел Редкліфф

Зірка серії фільмів про Гаррі Поттера отримав ролі в юному віці — йому було всього 11 років. Довгі години на знімальному майданчику означали, що він мусив припинити свою формальну освіту. Сам він казав про навчання у школі як про «задушливу» річ, оскільки за своєю природою завжди був гіперактивним.

6. Ріанна

Народжена на Барбадосі співачка почала свій музичний шлях у сім років у своєму рідному місті. Разом з двома однокласницями вона створила дівочий гурт і записала касети. Палкій Ріанні вдалося затьмарити двох інших дівчат і підписати контракт з Def Jam Recordings. У 15 років вона прийняла складне рішення і залишила школу заради музичної кар'єри. Ризик окупився, і тепер Ріанна є однією з найпопулярніших вокалісток сучасності.

7. Хіларі Суонк

Суонк вражає фанатів елегантною поведінкою і дотепними репліками, але мало хто знає, що ця голлівудська леді кинула середню школу заради мрії стати актрисою. Суонк, яка одного разу зіткнулася з великими фінансовими труднощами, завжди дякує своїй матері за віру в неї і підтримку рішення кинути школу. Мати зірки витратила останні гроші, щоби зв’язатися з агентами і влаштувати для дочки прослуховування. Тепер актриса каже, що вона шкодує, що не завершила свою освіту, й іноді почувається ніяково.

8. Кетрін Зета-Джонс

Красива валлійська актриса опинилася на сцені з раннього віку. Вона почала займатися танцями вже в чотири роки. Кетрін кинула школу у віці 15 років, щоб гастролювати з театральною групою з мюзиклом «Піжамна гра». Відтоді вона ніколи не оглядалася назад, отримуючи головні ролі спочатку у Великій Британії, а потім і в Голлівуді. Шанувальники часто відзначають врівноваженість актриси, через що ще складніше повірити в її рішення покинути навчання.

9. Джоні Депп

Історія Джоні звучить як сюжет одного з його фільмів: він кинув середню школу в ранньому віці й займався найдивовижнішими речами — від гри в рок-групі до торгівлі кульковими ручками. У 1984 році він отримав невеличку роль у фільмі жахів «Кошмар на вулиці В’язів». Найбільше він прославився, граючи різних ексцентричних персонажів — Едварда Руки-Ножиці, Джека Горобця і багатьох інших.

Джерело: https://storyfizz.com/10-celebs-who-didnt-pass-high-school