Американские военные неудачно пошутили на тему церемонии опускания хрустального шара в Нью-Йорке, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n116338-komandovanie-voorujennyh-sil-ssha-izvinilos-za-neudachnuu-novogodnuu-shutku.html

Racurs.ua

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.

Об этом сообщает издание GeekWire.

Традиционным элементом новогодних празднований в США является опускание хрустального шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке в момент наступления нового года. Каждый год понаблюдать за этим действием собираются сотни тысяч людей.

В новогоднюю ночь в Твиттере командования американских вооруженных сил появилось сообщение, затрагивающее эту церемонию.

В нем военные обещали «сбросить что-нибудь большее, намного большее» в случаи необходимости.

Твит сопровождался видеозаписью сбрасывания двух бомб GBU-57 бомбардировщиком B-2 во время учений. Эти боеприпасы созданы для уничтожения хорошо защищенных подземных позиций, таких как бункеры.

Сбрасывание бомб на видео сопровождалось надписями STEALTH, READY і LETHAL (НЕВИДИМЫЕ, НАГОТОВЕ, СМЕРТОНОСНЫЕ).

Американская общественность чувство юмора военных не оценила. Соцсети разразились критикой в отношении «маньяков из армии». Вскоре сообщение было удалено, вместо него появились извинения военных, которые признали, что новогодний твит «был плохого вкуса» и не отражал ценности американских военнослужащих.

Напомним, недавно испанский комик Даниэль Матео предстал перед судом из-за шутки с использованием флага Испании как носового платка.