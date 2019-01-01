В Токио автомобиль совершил наезд на новогоднюю толпу, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Место инцидента фото: NHK

https://racurs.ua/n116337-v-tokio-avtomobil-sovershil-naezd-na-novogodnuu-tolpu-est-postradavshie-video.html

Racurs.ua

В Токио вскоре после начала нового года автомобиль совершил наезд на группу пешеходов.

В результате инцидента восемь человек пострадали, один из них госпитализирован в критическом состоянии, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Сибуя на улице Такэсита-дори.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель города Осака Кадзухиро Кусакабе. Он скрылся с места инцидента, однако вскоре был задержан правоохранителями по подозрению в покушении на убийство.

Отмечается, что сначала задержанный признал, что совершил теракт, однако впоследствии мотивом своего поступка объявил протест против наличия в Японии смертной казни.

Улица Такэсита-дори достаточно популярна среди молодежи. В момент совершения наезда она была заполнена людьми, которые направлялись к расположенному рядом храму Мэйдзи, чтобы помолиться за успешный год.

В этот момент улица была закрыта для транспортных средств.

Напомним, в апреле 2018 года в Великобритании в городе Ньюпорт легковой автомобиль совершил наезд на толпу возле местного ночного клуба. Свидетели сообщали, что водитель намеренно пытался давить людей. Впоследствии он исчез места инцидента и сжег свое транспортное средство.