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Ракурс
Место инцидента фото: NHK

В Токио автомобиль совершил наезд на новогоднюю толпу, есть пострадавшие (ВИДЕО)

1 янв 2019, 11:18
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В Токио вскоре после начала нового года автомобиль совершил наезд на группу пешеходов.

В результате инцидента восемь человек пострадали, один из них госпитализирован в критическом состоянии, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Сибуя на улице Такэсита-дори.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель города Осака Кадзухиро Кусакабе. Он скрылся с места инцидента, однако вскоре был задержан правоохранителями по подозрению в покушении на убийство.

Отмечается, что сначала задержанный признал, что совершил теракт, однако впоследствии мотивом своего поступка объявил протест против наличия в Японии смертной казни.

Улица Такэсита-дори достаточно популярна среди молодежи. В момент совершения наезда она была заполнена людьми, которые направлялись к расположенному рядом храму Мэйдзи, чтобы помолиться за успешный год.

В этот момент улица была закрыта для транспортных средств.

Напомним, в апреле 2018 года в Великобритании в городе Ньюпорт легковой автомобиль совершил наезд на толпу возле местного ночного клуба. Свидетели сообщали, что водитель намеренно пытался давить людей. Впоследствии он исчез места инцидента и сжег свое транспортное средство.


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