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Ракурс
Місце інциденту, фото: NHK

У Токіо автомобіль здійснив наїзд на новорічний натовп, є постраждалі (ВІДЕО)

1 січ 2019, 11:18
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У Токіо невдовзі після початку нового року автомобіль здійснив наїзд на групу пішоходів.

Внаслідок інциденту восьмеро людей постраждали, одного з них госпіталізували в критичному стані, повідомляє телеканал NHK.

Інцидент стався в районі Сібуя на вулиці Такесіта-дорі.

За кермом автомобіля перебував 21-річний житель міста Осака Кадзухіро Кусакабе. Він втік з місця інциденту, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями за підозрою в замаху на вбивство.

Зазначається, що спочатку затриманий визнавав, що скоїв теракт, проте згодом мотивом свого вчинку оголосив протест проти наявності в Японії смертної кари.

Вулиця Такесіта-дорі досить популярна серед молоді. У момент скоєння наїзду вона була заповнена людьми, які прямували до розташованого поряд храму Мейдзі, щоб помолитися за успішний рік.

У цей момент вулиця була закрита для транспортних засобів.

Нагадаємо, у квітні 2018 року у Великій Британії в місті Ньюпорт легковий автомобіль здійснив наїзд на натовп біля місцевого нічного клубу. Свідки повідомляли, що водій навмисно намагався давити людей. Згодом він зник місця інциденту та спалив свій транспортний засіб.


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