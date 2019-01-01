Американські військові невдало пожартували на тему церемонії опускання кришталевої кулі в Нью-Йорку, фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Стратегічне командування збройних сил США вибачилося за невдалий новорічний жарт.

Про це повідомляє видання GeekWire.

Традиційним елементом новорічних святкувань у США є опускання кришталевої кулі на Таймс-сквер у Нью-Йорку в момент настання нового року. Щороку поспостерігати за цим процесом збираються сотні тисяч людей.

У новорічну ніч у Твіттері командування американських збройних сил з’явилося повідомлення, що торкається цієї церемонії.

У ньому військові обіцяли «скинути щось більше, набагато більше» в разі необхідності.

Твіт супроводжувався відеозаписом скидання двох бомб GBU-57 бомбардувальником B-2 під час навчань. Ці боєприпаси створені для знищення добре захищених підземних позицій, таких як бункери.

Скидання бомб на відео супроводжувалося написами STEALTH, READY і LETHAL (НЕВИДИМІ, НАПОГОТОВІ, СМЕРТОНОСНІ).

Американська громадськість почуття гумору військових не оцінила. Соцмережі вибухнули критикою щодо «маніяків з армії». Незабаром повідомлення було видалене, замість нього з’явилися вибачення військових, які визнали, що новорічний твіт «був поганого смаку» і не відображав цінності американських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно іспанська комік Даніель Матео постав перед судом через жарт з використанням прапора Іспанії як носової хустки.