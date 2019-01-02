Дело Тамразова: на подозреваемого в даче 200 тыс. долл. взятки наденут электронный браслет

Алексей Тамразов / Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n116389-delo-tamrazova-na-podozrevaemogo-v-dache-200-tys-doll-vzyatki-nadenut-elektronnyy-braslet.html

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Дело Алексея Тамразова снова рассматривалось в Соломенском райсуде Киева в связи с наличием новых обстоятельств, в частности получением паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, которую Тамразов может использовать для побега в Россию, Беларусь и Турцию.

Суд восстановил все обязательства для владельца интернет-издания «Инсайдер» и бывшего замглавы правления «Укргаздобыча», пишут «Українські Новини» со ссылкой на материалы дела.

Установлено, что 20 сентября прошлого года Тамразов получил ID-паспорт гражданина Украины с бесконтактным носителем и биометрическими данными, который он может использовать для выезда за границу, в частности в РФ, Беларусь и Турцию. Полученный ID-паспорт Тамразов, в нарушение возложенных на него обязанностей, не сдал в Национальное антикоррупционное бюро.

Поэтому суд обязал его до 10 февраля сдать на хранение паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Напомним, что бывшего заместителя главы «Укргаздобычи» подозревают в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и хищении государственного имущества. Его задержали «на горячем» при попытке дать взятку прокурору в размере 200 тыс. долл. Суд определил для подозреваемого размер залога в 20 млн грн, который Тамразов выплатил через несколько дней.