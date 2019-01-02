Справа Тамразова: на підозрюваного в дачі 200 тис. дол. хабара вдягнуть електронний браслет

Олексій Тамразов / Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n116389-sprava-tamrazova-na-pidozruvanogo-v-dachi-200-tys-dol-habara-vdyagnut-elektronnyy-braslet.html

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Справа Олексія Тамразова знову розглядалася у Солом’янському райсуді Києва у зв’язку з наявністю нових обставин, зокрема отриманням паспорта громадянина України у виді ID-картки, який Тамразов може використати для втечі в Росію, Білорусь чи Туреччину.

Суд відновив усі зобов’язання для власника інтернет-видання «Інсайдер» і колишнього заступника голови правління «Укргазвидобування», пишуть «Українські Новини» з посиланням на матеріали справи.

Встановлено, що торік 20 вересня Тамразов отримав ID-паспорт громадянина України, який містить безконтактний носій з біометричними даними та може бути використаний для виїзду за кордон, зокрема в РФ, Білорусь і Туреччину. Отриманий ID-паспорт Тамразов, в порушення покладених на нього обов’язків, не здав у Національне антикорупційне бюро.

Тому суд зобов’язав Тамразова до 10 лютого здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що колишнього заступника глави «Укргазвидобування» підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та розкраданні державного майна. Його затримали «на гарячому» під час спроби дати хабара прокурору в розмірі 200 тис. дол.

Суд визначив для підозрюваного розмір застави у 20 млн грн, яку за Тамразова внесли через кілька днів.