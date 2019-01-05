Марадону госпитализировали из-за кровоизлияния в желудок

Диего Марадона, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/n116487-maradonu-gospitalizirovali-iz-za-krovoizliyaniya-v-jeludok.html

Racurs.ua

Легендарного аргентинского футболиста, который сейчас тренирует мексиканский «Дорадос», Диего Марадону вчера госпитализировали в одну из клиник Буэнос-Айреса.

У футболиста обнаружили кровотечение в желудке, сообщает издание A24.

Это произошло во время медицинского осмотра, который он проходил перед тем, как отправиться в Мексику. В частности, у легенды футбола диагностировали небольшую грыжу пищевода.

Однако после появления сообщений о госпитализации Марадоны его дочь Далма в своем Твиттере заявила «для всех тех, кто действительно волнуется», что состояние здоровья ее отца в порядке и его отпустят домой.

Впоследствии 58-летний Марадона сообщил изданию Telam, что его здоровье уже идеальном состоянии, он чувствует себя на восемь лет моложе и планирует вернуться к тренировкам «Дорадоса».

«Есть люди, которые пытаются спекулировать на моем здоровье, но они были всегда», — заявил Марадона.

Отметим, предсезонная подготовка «Дорадоса» началась еще 29 декабря 2018 года. Внимание общественности тогда привлекло загадочное отсутствие тренера клуба, который, к тому же, не очень удачно завершил сезон, заняв всего седьмое место. Долгое время информация о причинах отсутствия Марадоны не сообщалась.

Напомним, в июне 2018 года ФИФА лишила Марадону гонораров из-за непристойного поведения.