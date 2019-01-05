Марадону госпіталізували через крововилив у шлунок

Дієго Марадона, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116487-maradonu-gospitalizuvaly-cherez-krovovylyv-u-shlunku.html

Racurs.ua

Легендарного аргентинського футболіста, який наразі тренує мексиканський «Дорадос», Дієго Марадону вчора госпіталізували в одну з клінік Буенос-Айреса.

У футболіста виявили кровотечу в шлунку, повідомляє видання A24.

Це відбулося під час медичного огляду, який він проходив перед тим, як вирушити до Мексики. Зокрема, у легенди футболу діагностували невелику грижу стравоходу.

Однак після появи повідомлень про госпіталізацію Марадони його донька Далма у своєму Твіттері заявила «для всіх тих, хто дійсно хвилюється», що стан здоров’я її батька в порядку і його відпустять додому.

Згодом 58-річний Марадона повідомив виданню Telam, що його здоров’я вже ідеальному стані, він відчуває себе на вісім років молодшим і планує повернутися до тренувань «Дорадоса».

«Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров’ї, але вони були завжди», — заявив Марадона.

Зазначимо, передсезонна підготовка «Дорадоса» розпочалася ще 29 грудня 2018 року. Увагу громадськості тоді привернула загадкова відсутність тренера клубу, котрий, до того ж, не дуже вдало завершив сезон, зайнявши всього сьому сходинку. Довгий час інформація про причини відсутності Марадони не повідомлялася.

Нагадаємо, у червні 2018 року ФІФА позбавила Марадону гонорарів через непристойну поведінку.