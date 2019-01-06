Павел Климкин (справа), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116522-transportirovanie-tomosa-v-ukrainu-budet-nadejno-organizovannym-klimkin.html

Racurs.ua

Процесс транспортировки в Украину томоса об автокефалии православной церкви будет надежно организованным.

Об этом сегодня в Стамбуле журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

Министр надеется, что этот церковный документ в Украине можно будет увидеть уже завтра, на Рождество.

Однако детали перевозки томоса в Киев Климкин раскрывать не стал.

«Пусть они не беспокоят украинцев. Главное, что это будет надежно», — подчеркнул министр.

В Православной церкви Украины (ПЦУ) ранее сообщали, что томос планируют 7 января продемонстрировать в Софийском соборе в Киеве. Он будет доступен для всеобщего обозрения в Трапезном храме Софии Киевской (Малая София) ежедневно с восьми до 18 часов.

Напомним, томос был подписан константинопольским патриархом Варфоломеем вчера в Стамбуле. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи его руководителю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Томос выполнен на пергаменте и напоминает древние документы. Его изготовлением занимался известный каллиграф и иконописец с Афона иеромонах Лука.