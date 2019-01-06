Павло Клімкін (праворуч), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116522-perevezennya-tomosu-do-ukrayiny-bude-nadiyno-organizovanym-klimkin.html

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Процес транспортування до України томосу про автокефалію православної церкви буде надійно організованим.

Про це сьогодні в Стамбулі журналістам заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє «Укрінформ».

Міністр сподівається, що цей церковний документ в Україні можна буде побачити вже завтра, на Різдво.

Проте деталі перевезення томосу до Києва Клімкін розкривати не став.

«Нехай вони не турбують українців. Головне, що це буде надійно», — наголосив міністр.

У Православній церкві України (ПЦУ) раніше повідомляли, що томос планують 7 січня продемонструвати в Софійському соборі в Києві. Він буде доступний для загального огляду в трапезному храмі Софії Київської (Мала Софія) щодня з восьмої до 18-ї години.

Нагадаємо, томос був підписаний константинопольським патріархом Варфоломієм вчора в Стамбулі. Сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі його очільникові ПЦУ митрополитові Епіфанію.

Томос виконаний на пергаменті й нагадує стародавні документи. Його виготовленням займався відомий каліграф та іконописець з Афону ієромонах Лука.