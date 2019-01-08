Путин предлагал Польше разделение Украины

https://racurs.ua/n116579-putin-predlagal-varshave-razdelenie-ukrainy-eks-ministr-polshi-sikorskiy.html

Racurs.ua

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал книгу под названием «Польша может стать лучше». В ней он рассказал не только о тайнах польского государства, но и о планах президента России Владимира Путина поделить Украину.

Сикорский в книге пишет, что Путин предлагал экс-премьеру Дональду Туску разделение Украины. Предложение прозвучало не во Москве, а в курортном городе Сопот, где Туск и Путин общались с глазу на глаз без переводчика, сообщает «Польское радио».

Представитель администрации президента Польши, министр Блажей Спыхальский прокомментировал книгу Сикорского.

«Государственные секреты — это государственные секреты, пока соответствующие предостережения с этих тайн не сняты, мы не должны об этом говорить и, думаю, что министр Сикорский должен это понимать», — подчеркнул он.

В то же время, в интервью радиостанции TOK FM Туск отмечал, что ни в одной из встреч с Путиным он не говорил об Украине и тем более о ее разделении. Разговор между Путиным и Туском на пирсе в Сопоте остается загадкой до сегодняшнего дня. Туск перед судом под присягой объяснял, что он прoстo пoкaзывал Путину, где он живет и места своих спортивных пробежек.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный Кремлем в РФ, получил престижную награду Министерства иностранных дел Польши — Pro Dignitate Humana (За человеческое достоинство). Ее основал Сикорский в 2012 году.