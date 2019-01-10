Запрет импорта украинских товаров в Россию: как это повлияет на экономику и ВВП

Запрет импорта украинских товаров в Россию

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Racurs.ua

Запрет на ввоз некоторых товаров из Украины, который ввела Россия, будет иметь незначительное влияние на экономику и валовой внутренний продукт (ВВП) нашего государства. Об этом сегодня, 10 января, сообщил пресс-центр Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ также отметили, что наибольшее влияние российских санкций ощутят компании машиностроительной отрасли, поскольку именно им сложнее переориентироваться на новые рынки сбыта. Производители пищевых продуктов незначительно пострадают от санкций.

29 декабря премьер-министр России подписал решение о запрете на ввоз некоторых украинских товаров на территорию РФ. Это был ответ России на запрет украинского правительства на ввоз продуктов из глюкозы и крахмала из кукурузы, принятый 27 декабря.

В перечень запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров вошла украинская кондитерская продукция, пшеница, подсолнечное масло, орехи, а также котлы, обои, бумага, мебель, тракторы и другое оборудование.

Общая стоимость украинского экспорта, который теперь запрещен в России, составляет 510 млн долл. в год.