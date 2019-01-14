Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сергей Лавров, фото: YouTube

Переговоры РФ и Японии относительно мирного договора завершились неудачей: Лавров не хочет отдавать Курилы

14 янв 2019, 16:57
999

Сегодняшние переговоры глав Министерств иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно относительно мирного договора между обеими странами, до сих пор не заключенного по итогам Второй мировой войны, завершились неудачей.

Как и раньше, стороны не смогли прийти к общей точке зрения относительно вопроса Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония, сообщает агентство ТАСС.

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации», — отмечает Лавров.

По словам Лаврова, для заключения договора необходимо признание Японией российского суверенитета над всеми Курилами.

Российский министр отмечает, что переговоры о мирном договоре базируются на соответствующей декларации 1956 года, согласно которой улаживать вопрос относительно Курил с Японией намеривался еще Советский Союз.

Кроме того, по словам Лаврова, заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно того, что жители Курил смогут остаться на этих островах после их перехода под юрисдикцию Японии, являются неприемлемыми.

Сегодня стало известно, что Абэ 22 января прибудет с визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Следующая встреча Лаврова с Коно состоится, вероятно, в феврале во время мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, договориться относительно Курил Путин предложил Японии во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября 2018 года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше