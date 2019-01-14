Переговоры РФ и Японии относительно мирного договора завершились неудачей: Лавров не хочет отдавать Курилы

Сергей Лавров, фото: YouTube

https://racurs.ua/n116796-peregovory-rf-i-yaponii-otnositelno-mirnogo-dogovora-zavershilis-neudachey-lavrov-ne-hochet.html

Racurs.ua

Сегодняшние переговоры глав Министерств иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно относительно мирного договора между обеими странами, до сих пор не заключенного по итогам Второй мировой войны, завершились неудачей.

Как и раньше, стороны не смогли прийти к общей точке зрения относительно вопроса Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония, сообщает агентство ТАСС.

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации», — отмечает Лавров.

По словам Лаврова, для заключения договора необходимо признание Японией российского суверенитета над всеми Курилами.

Российский министр отмечает, что переговоры о мирном договоре базируются на соответствующей декларации 1956 года, согласно которой улаживать вопрос относительно Курил с Японией намеривался еще Советский Союз.

Кроме того, по словам Лаврова, заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно того, что жители Курил смогут остаться на этих островах после их перехода под юрисдикцию Японии, являются неприемлемыми.

Сегодня стало известно, что Абэ 22 января прибудет с визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Следующая встреча Лаврова с Коно состоится, вероятно, в феврале во время мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, договориться относительно Курил Путин предложил Японии во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября 2018 года.