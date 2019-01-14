Переговори РФ і Японії щодо мирного договору завершилися безрезультатно: Лавров не хоче віддавати Курили

Сергій Лавров, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n116796-peregovory-rf-i-yaponiyi-schodo-myrnogo-dogovoru-zavershylysya-bezrezultatno-lavrov-ne-hoche.html

Racurs.ua

Сьогоднішні переговори глав Міністерств закордонних справ Росії та Японії Сергія Лаврова і Таро Коно щодо мирного договору між обома країнами, досі не укладеного за результатами Другої світової війни, завершилися безрезультатно.

Як і раніше, сторони не змогли дійти спільної точки зору щодо питання Курильських островів, російський суверенітет над якими оскаржує Японія, повідомляє агентство ТАСС.

«Ми привернули увагу наших друзів з Японії до того, що питання суверенітету над островами не обговорюються. Це територія РФ», — зазначає Лавров.

За словами Лаврова, для укладення договору необхідне визнання Японією російського суверенітету над усіма Курилами.

Російський міністр зазначає, що переговори про мирний договір базуються на відповідній декларації 1956 року, згідно з якою вирішувати питання щодо Курил з Японією планував ще Радянський Союз.

Крім того, за словами Лаврова, заяви прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе щодо того, що жителі Курил зможуть залишитися на цих островах після їх переходу під юрисдикцію Японії, є неприйнятними.

Сьогодні стало відомо, що Абе 22 січня прибуде з візитом до Москви на запрошення президента РФ Володимира Путіна.

Наступна зустріч Лаврова з Коно відбудеться, ймовірно, в лютому під час мюнхенської конференції з безпеки.

Нагадаємо, домовитися щодо Курил Путін запропонував Японії під час свого виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці 12 вересня 2018 року.