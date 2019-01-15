Методичка для Путина: трибунал в Гааге оправдал бывшего президента Кот-д'Ивуара

Лоран Гбагбо, фото — ANP

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Racurs.ua

Гаагский трибунал оправдал бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо.

Международный уголовный суд в Гааге рассматривал дело, в котором экс-лидера этой страны обвиняли в преступлениях против человечества, сообщает 15 января NOS.

Суд решил, что 73-летний Гбагбо не виновен, поскольку обвинение не смогло предоставить достаточное количество доказательств.

Гбагбо арестовали в 2011 году и передали в Гаагу. Судебный процесс начался в 2016 году.

Гбагбо авторитарно руководил Кот-д'Ивуаром в течение 10 лет и стал первым в истории бывшим президентом страны, представшим перед Международным уголовным судом в Гааге.

Экс-главе этой африканской страны выдвинули обвинения из-за волны насилия, охватившей Кот-д'Ивуар после выборов 2010 года. В следующем году в стране начался вооруженный конфликт, поскольку Гбагбо отказался признать поражение на выборах.

В результате войны погибли около 3 тыс. человек, полмиллиона стали беженцами.

Гбагбо обвиняли в организации убийств мирных жителей и изнасилованиях.

Напомним, что в декабре 2018 года Международный уголовный суд в Гааге квалифицировал захват Россией Крыма как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ.