Методичка для Путіна: трибунал у Гаазі виправдав колишнього президента Кот-д'Івуару

Лоран Гбагбо, фото — ANP

https://racurs.ua/ua/n116843-metodychka-dlya-putina-trybunal-u-gaazi-vypravdav-kolyshnogo-prezydenta-kot-divuaru.html

Racurs.ua

Гаазький трибунал виправдав колишнього президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розглядав справу, у якій екс-лідера цієї країни обвинувачували у злочинах проти людства, повідомляє 15 січня NOS.

Трибунал вирішив, що 73-річний Гбагбо не винен, оскільки обвинувачення не змогло надати достатню кількість доказів.

Гбагбо арештували у 2011 році й передали до Гааги. Судовий процес почався в 2016 році.

Гбагбо авторитарно керував Кот-д'Івуаром впродовж 10 років і став першим в історії колишнім президентом країни, який постав перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Екс-очільнику цієї африканської країни висунули звинувачення через хвилю насильства, що охопила Кот-д'Івуар після виборів 2010 року. Наступного року у країні розпочався збройний конфлікт, оскільки Гбагбо відмовився визнати поразку на виборах.

У результаті війни загинули приблизно 3 тис. людей, півмільйона стали біженцями.

Гбагбо звинувачували в організації вбивств мирних жителів і зґвалтуваннях.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі кваліфікував захоплення Росією Криму як міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ.