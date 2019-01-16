В Сербии задержали юношу, который мог убить Путина (ФОТО)

Сербская полиция считает, что Путина могли убить во время его визита в Белград, фото — "Известия"

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В Сербии задержали 21-летнего Армина Алибашича, которого подозревают в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Правоохранители считают, что Алибашич мог напасть на президента России 17 января, сообщает Informer со ссылкой на источники в полиции.

Патруль остановил Армина Алибашича в поселке Поток, это рядом с городом Нови Пазар. Полицейские обратили внимание на рюкзак парня. Впоследствии в нем нашли винтовку с оптическим прицелом и нож.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители нашли арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, в частности — химикаты и компоненты для детонатора.

Кроме того, у Алибашича сохранялся флаг, агитационные материалы и литература террористической группировки «Исламское государство». Сербские СМИ назвали Алибашича участником ваххабитского движения «Дава Тим» и выяснили, что он проходил военную тактическую подготовку.

Когда полиция проверила гаджет Армина, выяснилось, что он готовил акцию на 17 января — именно в этот день Путин планирует приехать в Белград.

В полиции предполагают, что предполагаемый террорист действовал не один. Сейчас его задержали на 48 часов по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ и оружия.

МВД Сербии заявило, что обеспечит максимальные меры безопасности во время визита Путина.