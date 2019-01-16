У Сербії затримали юнака, який міг вбити Путіна (ФОТО)

Сербська поліція вважає, що Путіна могли вбити під час його візиту у Белград, фото — "Известия"

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У Сербії затримали 21-річного Арміна Алібашіча, якого підозрюють у підготовці замаху на президента РФ Володимира Путіна.

Правоохоронці вважають, що Алібашіч міг напасти на президента Росії 17 січня, повідомляє Informer з посиланням на джерела у поліції.

Патруль зупинив Арміна Алібашіча в селищі Потік, це поруч із містом Нові Пазар. Поліцейські звернули увагу на рюкзак парубка. Згодом у ньому знайшли гвинтівку з оптичним прицілом і ніж. Під час обшуку в будинку підозрюваного правоохоронці знайшли арсенал зброї та обладнання для виготовлення бомби, зокрема — хімікати і компоненти для детонатора.

Крім того, в Алібашіча зберігався прапор, агітаційні матеріали та література терористичного угруповання «Ісламська держава». Сербські медіа назвали Алібашіча учасником ваххабітського руху «Дава Тім» і з’ясували, що він проходив військову тактичну підготовку.

Коли поліція перевірила гаджет Арміна, з’ясувалося, що він готував акцію на 17 січня — саме цього дня Путін планує приїхати до Белграда.

У поліції припускають, що ймовірний терорист діяв не один. Наразі його затримали на 48 годин за звинуваченням в незаконному зберіганні вибухових речовин і зброї.

МВС Сербії заявило, що забезпечить максимальні заходи безпеки під час візиту Путіна.