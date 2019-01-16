Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда: что ждет украинских пенсионеров в 2019 году (ДОКУМЕНТ)

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

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Racurs.ua

Кабинет министров Украины сегодня, 16 января, во время заседания принял решение об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2019 год.

В нем предусмотрено, что общая сумма доходов Фонда в 2019 году будет 398 млрд 178 млн грн. В ней уже учтен остаток средств в сумме 100 млн грн, которые остались в конце 2018 года.

Собственные доходы Фонда должны составлять 230 млрд грн. Также запланировано, что из госбюджета перечислят не менее 167 млрд грн. Всего 50 млн грн предусмотрено, чтобы погасить задолженность по пенсионным выплатам, если такие решения принимают суды.

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда составит 397,7 млрд грн. Расчеты проводили, собрав все данные о численности украинских пенсионеров, учитывая запланированный рост прожиточного минимума. Расходная часть также учитывает проведение индексации пенсий.

На выплаты, предназначенные для 643,2 тыс. переселенцев, также предусмотрены средства. Но не учтены расходы на лиц, находившихся на пенсионном учете до начала антитеррористической операции и не получавших пенсию с августа 2014 года по октябрь 2018 года.